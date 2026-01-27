Когда начнут перерасчет индексов и засчитают ли индексацию 2025 года?

О том, стоит ли ждать повышения зарплат по индексации, сообщает Дебет-Кредит.

Аналогично до 2025 года индексацию зарплаты обнулили также в 2026 году. У статье 41 Госбюджета 2026 года года прописано, что сумма индексации за 2025 год в 2026 учитываться не будет.

Установить, что исчисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения проводится нарастающим итогом, начиная с января 2026 года, который принимается за 1 или 100 процентов. Сумма индексации, которая сложилась в декабре 2025 года, в январе 2026 года не начисляется,

– говорится в статье 41.



В то же время известно, что первым базовым месяцем является январь. Именно с января 2026 года, который принимают за 100%, должны начать вычисление индекса.

Важно! Рассчитывать индекс потребительских цен начнут с февраля 2026 года.

Отдельно стоит учитывать индекс инфляции 2026 года и динамику роста окладов по должностям, или месячные тарифные ставки, которые тоже учтут при вычислениях.

Что нужно знать о начислении и выплатах индексации?

Юго-Восточное Межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает, о правилах и особенностях индексации. В 2026 году перерасчет индексов начнется с февраля, поэтому и работодатели, и работники имеют свободный доступ к важным аспектам темы:

размер повышения заработной платы должен превышать сумму индексации, на которую работник имеет право в соответствующем месяце;

если повышение меньше, чем сумма индексации, – индексацию начислят как разницу между суммой индексации и суммой фактического повышения заработной платы;

если повышение произошло из-за роста окладов, в месяц повышения в расчет включают все непостоянные составляющие дохода;

если заработная плата увеличивается вследствие премии, а оклад остается без изменения, – сумма индексации не уменьшается;

если повышение заработной платы равно или превышает сумму индексации – индексация не начисляется;

если повышение оклада произошло не с первого числа месяца – индексация рассчитывается за полную продолжительность рабочего времени и выплачивается пропорционально фактически отработанному времени;

непроведение индексации, несвоевременная и не в полном объеме ее выплата является нарушением трудового законодательства и несоблюдением минимальных государственных гарантий в сфере труда.

Обратите внимание! Индексацию зарплаты нужно проводить в том случае, когда индекс потребительских цен превысил порог в 103%. А для расчета индексации зарплаты можно пользоваться специальным Калькулятором.

Что известно об индексации пенсий в 2026 году?

Индексации пенсий, которые ожидали в феврале, провели в январе. Поэтому пенсионерам не стоит ждать повышения выплат в феврале. Перерасчет в январе был связан с ростом прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что индексацию пенсий в марте проведут по-новому. Планируют использовать коэффициент, что учтет инфляцию и рост зарплат.