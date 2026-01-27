Коли почнуть перерахунок індексів та чи зарахують індексацію 2025 року?

Про те, чи варто чекати на підвищення зарплат за індексацією, повідомляє Дебет-Кредит.

Дивіться також Індексація пенсій у лютому: чи чекати пенсіонерам на підвищення

Аналогічно до 2025 року індексацію зарплати обнулили також у 2026 році. У статті 41 Держбюджету 2026 року прописано, що сума індексації за 2025 рік у 2026 враховувати не буде.

Установити, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2026 року, який приймається за 1 або 100 відсотків. Сума індексації, яка склалася у грудні 2025 року, у січні 2026 року не нараховується,

– йдеться у статті 41.



Водночас відомо, що першим базовим місяцем є січень. Саме від січня 2026 року, який приймають за 100%, мають почати обчислення індексу.

Важливо! Розраховувати індекс споживчих цін почнуть з лютого 2026 року.

Окремо варто враховувати індекс інфляції 2026 року та динаміку зростання окладів за посадами, або ж місячні тарифні ставки, які теж врахують під час обчислювань.

Що потрібно знати про нарахування та виплати індексації?

Південно-Східне Міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує, про правила та особливості індексації. У 2026 році перерахунок індексів почнеться з лютого, тож і роботодавці, і працівники мають вільний доступ до важливих аспектів теми:

розмір підвищення заробітної плати має перевищувати суму індексації, на яку працівник має право у відповідному місяці;

якщо підвищення менше, ніж сума індексації, – індексацію нарахують як різницю між сумою індексації та сумою фактичного підвищення заробітної плати;

якщо підвищення відбулося через зростання окладів, у місяць підвищення до розрахунку включають всі непостійні складові доходу;

якщо заробітна плата збільшується внаслідок премії, а оклад залишається без зміни, – сума індексації не зменшується;

якщо підвищення заробітної плати дорівнює або перевищує суму індексації – індексація не нараховується;

якщо підвищення окладу відбулося не з першого числа місяця – індексація розраховується за повну тривалість робочого часу та виплачується пропорційно до фактично відпрацьованого часу;

непроведення індексації, несвоєчасна і не в повному обсязі її виплата є порушенням трудового законодавства та недотриманням мінімальних державних гарантій у сфері праці.

Зверніть увагу! Індексацію зарплати потрібно проводити у тому випадку, коли індекс споживчих цін перевищив поріг у 103%. А для розрахунку індексації зарплати можна користуватись спеціальним Калькулятором.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?

Індексації пенсій, які очікували в лютому, провели в січні. Тож пенсіонерам не варто чекати підвищення виплат у лютому. Перерахунок у січні був пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму.

Раніше повідомлялося, що індексацію пенсій у березні проведуть по-новому. Планують використовувати коефіцієнт, що врахує інфляцію та зростання зарплат.