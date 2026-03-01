Чи вигідно змінювати групу інвалідності?

Зміна групи інвалідності безпосередньо впливає на розмір пенсії, оскільки її сума розраховується як відсоток від пенсії за віком. Чим вища група, тим більша частка базового розрахунку підлягає виплаті.

Саме тому переоформлення статусу може означати як підвищення, так і зменшення щомісячного забезпечення. Адже відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

для осіб з інвалідністю I групи пенсія становить 100% розрахованої пенсії за віком;

для II групи – 90%;

для III групи – 50%.

Таким чином, підвищення групи автоматично збільшує частку виплати, тоді як її зниження призводить до пропорційного скорочення суми. Водночас остаточний розмір залежить і від страхового стажу, і від коефіцієнта заробітку, врахованого у формулі.

Довідково: Перерахунок здійснюється з дати встановлення нової групи інвалідності на підставі рішення медико-соціальної експертизи та документів у пенсійній справі. Якщо особа своєчасно не проходить повторний огляд, виплати можуть бути призупинені з моменту завершення строку дії довідки.

Що вигідніше: пенсія за віком чи за інвалідністю?

Окремо варто враховувати стратегічний аспект: після досягнення пенсійного віку людина має право обрати пенсію за віком замість пенсії по інвалідності, нагадує Пенсійний фонд. У деяких випадках це може бути фінансово вигідніше, особливо якщо за роки після встановлення інвалідності накопичено додатковий страховий стаж.

Тому рішення про переоформлення групи або зміну виду пенсії доцільно приймати після попереднього розрахунку в органі Пенсійного фонду, щоб оцінити реальний вплив на суму виплат.

