Выгодно ли менять группу инвалидности?

Изменение группы инвалидности напрямую влияет на размер пенсии, поскольку ее сумма рассчитывается как процент от пенсии по возрасту. Чем выше группа, тем большая доля базового расчета подлежит выплате.

Именно поэтому переоформление статуса может означать как повышение, так и уменьшение ежемесячного обеспечения. Ведь в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

для лиц с инвалидностью I группы пенсия составляет 100% рассчитанной пенсии по возрасту;

для II группы – 90%;

для III группы – 50%.

Таким образом, повышение группы автоматически увеличивает долю выплаты, тогда как ее снижение приводит к пропорциональному сокращению суммы. В то же время окончательный размер зависит и от страхового стажа, и от коэффициента заработка, учтенного в формуле.

Справочно: Перерасчет осуществляется с даты установления новой группы инвалидности на основании решения медико-социальной экспертизы и документов в пенсионном деле. Если лицо своевременно не проходит повторный осмотр, выплаты могут быть приостановлены с момента завершения срока действия справки.

Что выгоднее: пенсия по возрасту или по инвалидности?

Отдельно стоит учитывать стратегический аспект: после достижения пенсионного возраста человек имеет право выбрать пенсию по возрасту вместо пенсии по инвалидности, напоминает Пенсионный фонд. В некоторых случаях это может быть финансово выгоднее, особенно если за годы после установления инвалидности накоплен дополнительный страховой стаж.

Поэтому решение о переоформлении группы или изменении вида пенсии целесообразно принимать после предварительного расчета в органе Пенсионного фонда, чтобы оценить реальное влияние на сумму выплат.

