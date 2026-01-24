Будет ли индексация пенсии в феврале?
В феврале пенсионерам не стоит ожидать индексации пенсионных выплат. Очередное повышение уже произошло в январе. Тогда пенсии пересчитали в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщает Пенсионный фонд.
Именно этот показатель является базовым для определения минимальной пенсии, доплат за страховой стаж, надбавок и части социальных повышений, поэтому январский перерасчет коснулся значительной части получателей выплат.
То есть, в феврале новых повышений пенсий не предусмотрено: все изменения, которые могли произойти в начале года, уже учтены в январских выплатах.
Какая разница между перерасчетом и индексацией?
В то же время важно различать перерасчет и индексацию пенсий, отмечают в ПФУ.
- Перерасчет, который состоялся в январе, связан с обновлением социальных стандартов и проводится автоматически без обращения пенсионеров.
- Индексация же имеет другую цель, она призвана частично компенсировать рост цен и проводится ежегодно отдельным решением правительства.
Справочно: В 2026 году такая индексация запланирована на март.
Как уже изменились пенсионные выплаты с 1 января 2026 года?
С начала 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 2 361 до 2 595 гривен. В связи с этим был проведен перерасчет пенсионных выплат, размер которых напрямую зависит от этого показателя.
В частности:
- минимальная пенсия не может быть ниже 2 595 гривен;
- максимальный размер пенсии вырос до 25 950 гривен;
- увеличились доплаты за сверхнормативный страховой стаж;
- пересмотрены надбавки и повышения, рассчитанные от прожиточного минимума;
- перерасчет коснулся также выплат для ветеранов войны, лиц с особыми заслугами перед государством и жертв нацистских преследований.
Следующий этап возможного роста пенсий связан именно с мартовской индексацией, которая может повлиять на размер выплат в зависимости от индивидуальных показателей каждого пенсионера.
Что еще нужно знать о пенсиях в Украине?
В 2026 году индексация пенсий в Украине не будет применяться к лицам, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, а также к получателям специальных пенсий.
Дело в том, что для этих категорий выплаты определяются по отдельным правилам и не подлежат общему механизму индексации.
В то же время размер индексационного коэффициента на 2026 год должен быть установлен уже в феврале. По предварительным оценкам, этот показатель может превысить уровень, применен в 2025 году, что создает предпосылки для более ощутимого повышения пенсий для других категорий пенсионеров.