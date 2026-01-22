Кто может получить денежную компенсацию от правительства?

Компенсация проводится единовременно, о чем отмечается в Законе Украины "О противоминной деятельности в Украине".

Право на такую выплату имеют люди, которым установлена инвалидность, связанная с повреждениями, вызванных взрывоопасными предметами на основании заключения:

врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения – для несовершеннолетних; медико-социальной экспертной комиссии – для лиц 18 лет и старше.

Компенсация назначается при условии, что обращение за ней поступило не позднее чем через 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности с подобными повреждениями.

Компенсация назначается и выплачивается в кратном размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, по состоянию на 1 января текущего года:

лицу с инвалидностью I группы – в пятикратном размере прожиточного минимума – 12 975 гривен;

лицу с инвалидностью II группы – в четырехкратном размере прожиточного минимума – 10 380 гривен;

лицу с инвалидностью III группы – в трехкратном размере прожиточного минимума – 7 785 гривен;

ребенку с инвалидностью подгруппы А до 18 лет – в пятикратном размере прожиточного минимума – 12 975 гривен;

ребенку с инвалидностью до 18 лет – в четырехкратном размере прожиточного минимума – 10 380 гривен.

Важно! В случае изменения группы инвалидности размер компенсации не пересчитывается.

В Пенсионном фонде в частности напомнили о перечне необходимых документов для получения социальной выплаты:

заявление; документ, удостоверяющий личность; РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика); свидетельство о рождении – для детей до 14 лет; решение исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, заботы (в случае осуществления опеки или попечительства над детьми), об устройстве таких детей на круглосуточное пребывание в учреждения различных типов, форм собственности и подчинения или решение об устройстве ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, в приемную семью, детский дом семейного типа.

Обратите внимание! Документы можно подать через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, Дію, сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦПАУ или средства почтовой связи.

Что еще известно о выплатах для лиц с инвалидностью?