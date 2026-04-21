Девід О'Браєн, генеральний директор дочірньої компанії Ryanair на Мальті, попередив уряд країни, що авіакомпанія може перенаправити потужності звідти на інші середземноморські напрямки. Зроблять це у випадку, якщо тривалі затримки в аеропорту не покращаться, пише Express.

Цікаво Це 5-секундне завдання потрібно виконати, щойно заходите у готельний номер

Чому Ryanair погрожує скоротити кількість рейсів до Мальти?

Нова система в'їзду/виїзду ЄС вже спричинила значні затримки у багатьох аеропортах по всій Європі – і пасажирам на Мальті доводиться стикатися з необхідністю чекати до 40 хвилин. Ці перебої торкнулися усіх мандрівників із країн, що не входять до ЄС.

Європа загалом абсолютно не готова. Ми сподіваємося, що Мальта готова. Ми ще не досягли літнього піка,

– заявив Девід О'Браєн.

Втім, він попередив, що якщо в країні авіакомпанія зіштовхнеться зі значними затримками та заторами, рейси доведеться перенаправити на інші напрямки, пише Times of Malta. Проблема полягає в тому, що авіакомпанія не може чекати, поки всі пасажири сядуть на літаки, а згідно з правилами компенсації, Ryanair змушений відшкодувати збитки усім пасажирам, що не встигають сісти на літак, зокрема через систему EES.

Керівники Ryanair та національної авіакомпанії KM Malta вимагали призупинити роботу системи, аби запобігти збоям у роботі аеропортів під час насиченого сезону відпусток. І вже вчора оголосили, що Греція призупинила сканування відбитків пальців та обличчя через побоювання поширення хаосу в чергах.

Відповідно до нових правил, мандрівники з країн поза ЄС зобов'язані зареєструвати свою біометричну інформацію, що включає сканування відбитків пальців та фотографування. Окрім того, потрібно відповісти на запитання щодо свого візиту – наприклад, чи мають вони досить коштів на перебування в країні та квиток назад. Також реєструватися мають діти, старші від 12 років.

Що ще варто знати туристам?