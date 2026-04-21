Дэвид О'Брайен, генеральный директор дочерней компании Ryanair на Мальте, предупредил правительство страны, что авиакомпания может перенаправить мощности оттуда на другие средиземноморские направления. Сделают это в случае, если длительные задержки в аэропорту не улучшатся, пишет Express.
Почему Ryanair угрожает сократить количество рейсов на Мальту?
Новая система въезда/выезда ЕС уже вызвала значительные задержки во многих аэропортах по всей Европе – и пассажирам на Мальте приходится сталкиваться с необходимостью ждать до 40 минут. Эти перебои коснулись всех путешественников из стран, не входящих в ЕС.
Европа в целом совершенно не готова. Мы надеемся, что Мальта готова. Мы еще не достигли летнего пика,
– заявил Дэвид О'Брайен.
Впрочем, он предупредил, что если в стране авиакомпания столкнется со значительными задержками и пробками, рейсы придется перенаправить на другие направления, пишет Times of Malta. Проблема заключается в том, что авиакомпания не может ждать, пока все пассажиры сядут на самолеты, а согласно правилам компенсации, Ryanair вынужден возместить убытки всем пассажирам, что не успевают сесть на самолет, в частности через систему EES.
Руководители Ryanair и национальной авиакомпании KM Malta требовали приостановить работу системы, чтобы предотвратить сбои в работе аэропортов во время насыщенного сезона отпусков. И уже вчера объявили, что Греция приостановила сканирование отпечатков пальцев и лица из-за опасений распространения хаоса в очередях.
Согласно новым правилам, путешественники из стран вне ЕС обязаны зарегистрировать свою биометрическую информацию, что включает сканирование отпечатков пальцев и фотографирование. Кроме того, нужно ответить на вопросы относительно своего визита – например, имеют ли они достаточно средств на пребывание в стране и билет обратно. Также регистрироваться должны дети, старше 12 лет.
