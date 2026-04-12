Якщо ви плануєте подорож за кордон найближчим часом та летітимете літаком, краще не вдягати на борт одну популярну річ, пише Express.
Що не варто вдягати у літак?
Ryanair – це надзвичайно популярна авіакомпанія, і особливо сильно її люблять туристи, що подорожують з дуже обмеженим бюджетом. Та навесні і влітку в компанії попереджають, що краще утриматися від носіння надзвичайно популярного аксесуара.
Зверніть увагу: пасажири не виглядають круто в сонцезахисних окулярах на борту,
– написали в авіакомпанії.
Втім, сонцезахисні окуляри, це далеко не єдина річ, якій на борту не місце. Ось ще кілька елементів одягу, які краще не вдягати у літак задля власної зручності, пише Travel+Leisure.
- Жорсткі штани чи джинси. Якщо у вас планується довгий політ, ви дуже швидко пошкодуєте, що не обрали штани на еластичній гумці.
- Шопер. Посадка на літак – це час, коли постійно доводиться діставати щось з сумки: квитки, документи тощо. І шопер, що не має застібки-блискавки – це ідеальна мішень для крадіїв. Окрім того, з нього з набагато більшою ймовірністю може щось випасти.
- Взуття з відкритим носком. Залишати пальці ніг відкритими під час польоту – не найкраща ідея. Окрім того, сандалям бракує і підтримки ступні, і тепла. А є велика ймовірність, що підлогу літака востаннє чистили досить давно.
- Футболка чи майка. Навіть якщо ви подорожуєте влітку, обов'язково візьміть з собою додатковий шар одягу. Температура у салоні літака досить нестабільна й може досить швидко коливатися від спеки до холоду.
