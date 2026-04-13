Якщо ви плануєте літню чи весняну подорож, складання валізи – це надзвичайно важлива частина підготовки. І ви, ймовірно, навіть не здогадуєтеся про те, які незвичні речі можна перевозити на борту літака, пише Express.
Що можна везти на борту Ryanair?
Авіакомпанія має чіткі правила щодо невеликої ручної поклажі, яку можна провозити на борту безплатно. Її розмір складає 40x30x20 сантиметрів, і навіть незначне перевищення може призвести до додаткових витрат.
Окрім того, Ryanair забороняє провозити на борту своїх рейсів чимало речей. Список тягнеться довго: від деяких спиртних напоїв та спортивного спорядження до бритв. Втім, ви можете бути здивовані деякими речами, які провозити все ж можна. І чимало з них не здаються необхідними для звичайного мандрівника.
Та поки речі не становлять небезпеки, в авіакомпанії раді брати на борт навіть найдивніші предмети.
Згідно з вебсайтом авіакомпанії, на літаку можна вільно летіти з прахом як дозволеним предметом у ручній поклажі. Втім, для легального перевезення слід надати свідоцтво про смерть та кремацію, пише Mirror.
Будь ласка, переконайтеся, що будь-який попіл дуже надійно упакований у відповідний контейнер із кришкою, що закручується, і що він захищений від пошкодження,
– зазначають на сайті.
Також у ручній поклажі туристи можуть везти парашут і крила для парапланеризму, якщо вони відповідають стандартним розмірам та вазі. А якщо ви переймаєтеся про власну безпеку, можна навіть взяти з собою свій особистий рятувальний жилет.
Деякі туристи переймаються, які гаджети можна взяти з собою у ручну поклажу. Та будь-які сумніви зайві – Ryanair дозволяє везти до 15 особистих електронних пристроїв. Серед них планшети, ноутбуки, консолі, навушники, зовнішні акумулятори, телефони тощо. Головне, аби їхня місткість не перевищувала 100 Вт/год кожен.
Що ще слід знати туристам?
У Ryanair пасажирів попередили про один популярний аксесуар, який краще не вдягати на борт літака. Окрім того, слід уважно ставитися до одягу, в якому ви збираєтеся летіти, адже він може виявитися дуже незручним.
