Одно малоизвестное правило аэропортов может привести к тому, что ваш мобильный телефон или любой другой гаджет, который вы перевозите в ручной клади, конфискуют еще даже до того, как вы ступите на борт самолета, пишет Express.

Из-за чего телефон могут конфисковать в аэропорту?

Большинство путешественников везут в своем багаже по крайней мере одно электронное устройство, будь-то планшет, ноутбук или обычный телефон. Именно в нем, скорее всего, сохраняется ваш посадочный талон и, возможно, несколько сериалов, чтобы смотреть в дороге. Но многие туристы даже не подозревают, что всего одна ошибка может привести к серьезным проблемам на контроле безопасности.

Если вы будете проходить его и обнаружите, что ваш аккумулятор разряжен до 0%, это может привести к не слишком приятным последствиям. Согласно правилам, все электронные устройства должны иметь питание, ведь сотрудники службы безопасности имеют право просить вас их включить, пишет Mirror.



Телефон в аэропорту должен быть заряженным

И разряженная батарея может стать этому помехой – а затем вам могут отказать в посадке, или же поставить в ситуацию, где вы должны будете оставить свое устройство, чтобы сесть на самолет. Поэтому всегда перед поездкой убеждайтесь, что ваш телефон имеет достаточно заряда, чтобы вы без проблем могли пройти проверку безопасности.

Но что делать, если неприятная ситуация уже сложилась, и вы оказались в аэропорту с разряженным гаджетом? здесь все уже зависит от вашей авиакомпании и времени вылета. Если вы еще не зарегистрировали свой основной багаж, вы можете положить устройство в нее, и тогда его будут перевозить в багажном отсеке.

