Кроме объявления нового правила, в Ryanair также предупредили об установлении новых киосков самообслуживания, где можно будет сдать багаж. Их планируют установить в 95% аэропортов, откуда авиакомпания осуществляет рейсы, пишет Ryanair.

Интересно Эти чемоданы брать в путешествие безопаснее всего: носильщик багажа раскрыл секрет

Как изменятся правила относительно багажа в Ryanair?

Уже с 10 ноября 2026 года все службы регистрации и сдачи багажа будут закрываться за 60 минут до запланированного выхода, а не за 40, как это работает сейчас. Лоукостер утверждает, что такое изменение ввели для того, чтобы пассажиры имели больше времени на прохождение очередей на контроле безопасности.

Таким образом удастся уменьшить то небольшое количество пассажиров, пропускающих свой рейс именно через эти очереди в аэропорту. Только 20% пассажиров Ryanair имеют зарегистрированный багаж – и это изменение будет означать, что эти пассажиры вынуждены будут прибывать в аэропорт по крайней мере на 20 минут раньше, чтобы успеть зарегистрировать свой багаж и вовремя прибыть к выходу на посадку, пишет The Guardian.



Кроме того, авиакомпания сейчас устанавливает немало киосков самообслуживания для сдачи багажа. И уже к октябрю примерно 95% аэропортов, откуда вылетает Ryanair, должны быть оборудованы ими.

Вероятно, изменения в правилах касаются внедрения системы въезда/выезда EES, что только на прошлой неделе привела к огромным очередям во многих крупных аэропортах Европы. В некоторых странах пассажиры стояли в очередях по 3 – 4 часа, и значительная часть из них пропустили свои рейсы. В частности, более сотни туристов не смогли вылететь из Милана в Манчестер из-за задержек в проверке.

Эту систему полноценно ввели 10 апреля, и пассажирам нужно учитывать, что сейчас на прохождение проверки безопасности в аэропорту им понадобится значительно больше времени.

