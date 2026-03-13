Все чаще украинцы для переезда выбирают солнечную Испанию – впрочем, в стране нужно ко многому привыкнуть. В частности, ученики там не могут проходить только онлайн-обучение в украинской школе. А это значит, что детей нужно записать в местное учебное заведение, сообщает ira.fedoriichuk.
А украинка Ирина ответила на самые распространенные вопросы родителей относительно местных школ.
Есть ли в испанских школах завтраки?
В большинстве школ в Испании нет завтраков – зато есть ланч и обед.
Второй завтрак родители должны дать ребенку в школу с собой – бутерброды, фрукты, воду и тому подобное. А вот обед готовят в школе. В некоторых случаях он бывает бесплатным, но обычно приходится платить 4 – 6 евро ежедневно.
Как зачисляют в классы в Испании?
В этой стране ориентируются не на знания, а на возраст детей, и обучение начинается с 6 лет. То есть после окончания первого класса в Украине в Испании ребенок пойдет уже во второй.
Если ваш ребенок закончил, например, пятый, шестой класс, хорошо чтобы вы имели с собой табель, чтобы подтвердить образование ребенка. Но если у вас нет какого-то из этих документов, то они разделяют детей по годам в классы,
– поделилась украинка.
Сколько времени дети проводят в школе?
Занятия в испанских школах для детей начинаются часто в 9:00, но дети остаются там достаточно долго. Уроки в младших классах продолжаются до 14:00, после этого есть час обеда и еще час – для игр на улице.
А вот после этого дети в государственных школах посещают кружки: сын украинки выбрал спорт и английский. Впрочем, кружки платные.
Здесь такая система, что за два кружка платишь как за один – и это получается примерно 18 евро,
– добавила украинка.
