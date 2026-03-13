Все чаще украинцы для переезда выбирают солнечную Испанию – впрочем, в стране нужно ко многому привыкнуть. В частности, ученики там не могут проходить только онлайн-обучение в украинской школе. А это значит, что детей нужно записать в местное учебное заведение, сообщает ira.fedoriichuk.

Интересно Центр прибытия закрыт: украинка раскрыла, как принимают беженцев в Австрии

А украинка Ирина ответила на самые распространенные вопросы родителей относительно местных школ.

Есть ли в испанских школах завтраки?

В большинстве школ в Испании нет завтраков – зато есть ланч и обед.

Второй завтрак родители должны дать ребенку в школу с собой – бутерброды, фрукты, воду и тому подобное. А вот обед готовят в школе. В некоторых случаях он бывает бесплатным, но обычно приходится платить 4 – 6 евро ежедневно.

Как зачисляют в классы в Испании?

В этой стране ориентируются не на знания, а на возраст детей, и обучение начинается с 6 лет. То есть после окончания первого класса в Украине в Испании ребенок пойдет уже во второй.

Если ваш ребенок закончил, например, пятый, шестой класс, хорошо чтобы вы имели с собой табель, чтобы подтвердить образование ребенка. Но если у вас нет какого-то из этих документов, то они разделяют детей по годам в классы,

– поделилась украинка.

Украинка рассказала об обучении в Испании: смотрите видео

Сколько времени дети проводят в школе?

Занятия в испанских школах для детей начинаются часто в 9:00, но дети остаются там достаточно долго. Уроки в младших классах продолжаются до 14:00, после этого есть час обеда и еще час – для игр на улице.

А вот после этого дети в государственных школах посещают кружки: сын украинки выбрал спорт и английский. Впрочем, кружки платные.

Здесь такая система, что за два кружка платишь как за один – и это получается примерно 18 евро,

– добавила украинка.

Что еще рассказывают украинцы о жизни за рубежом?