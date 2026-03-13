Все частіше українці для переїзду обирають сонячну Іспанію – втім, у країні потрібно багато до чого звикнути. Зокрема, учні там не можуть проходити лише онлайн-навчання в українській школі. А це значить, що дітей потрібно записати до місцевого навчального закладу, повідомляє ira.fedoriichuk.

Цікаво Центр прибуття закритий: українка розкрила, як приймають біженців у Австрії

А українка Ірина відповіла на найпоширеніші запитання батьків щодо місцевих шкіл.

Чи є в іспанських школах сніданки?

У більшості шкіл в Іспанії немає сніданків – натомість є ланч та обід.

Другий сніданок батьки мають дати дитині в школу з собою – бутерброди, фрукти, воду тощо. А ось обід готують у школі. В деяких випадках він буває безплатним, але зазвичай доводиться платити 4 – 6 євро щодня.

Як зараховують у класи в Іспанії?

В цій країні орієнтуються не на знання, а на вік дітей, і навчання починається з 6 років. Тобто після закінчення першого класу в Україні в Іспанії дитина піде вже в другий.

Якщо ваша дитина закінчила, наприклад, п'ятий, шостий клас, добре щоб ви мали з собою табель, щоб підтвердити освіту дитини. Але якщо у вас немає якогось із цих документів, то вони розділяють дітей по роках до класів,

– поділилася українка.

Українка розповіла про навчання в Іспанії: дивіться відео

Скільки часу діти проводять у школі?

Заняття в іспанських школах для дітей починаються часто о 9:00, але діти залишаються там досить довго. Уроки у молодших класах тривають до 14:00, після цього є година обіду та ще година – для ігор на вулиці.

А ось після цього діти у державних школах відвідують гуртки: син українки обрав спорт та англійську. Втім, гуртки платні.

Тут така система, що за два гуртки платиш як за один – і це виходить приблизно 18 євро,

– додала українка.

Що ще розповідають українці про життя за кордоном?