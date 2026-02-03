Про це свідчать результати нового соціологічного опитування, проведеного в Україні на замовлення Центру Мєрошевського, передає видання In Poland.

Як українці ставляться до поляків?

Згідно з дослідженням:

43% респондентів позитивно ставляться до поляків,

ще 49% займають нейтральну позицію,

негативну або дуже негативну думку висловили лише 8% опитаних.

Порівняно результатами опитування у 2024 році цей показник зменшився на 4 відсоткові пункти, що свідчить про зниження рівня критичного ставлення.

Опитування також охоплювало питання міжнародної підтримки України. На думку респондентів, найбільшу військову допомогу Україні надає:

Велика Британія – її назвали 32% опитаних.

Німеччина (29%),

Польща (14%).

У сфері гуманітарної підтримки лідером стала Німеччина (25%), Польщу назвали 23%, а Велику Британію – 11%.



Як українці ставляться до поляків / Фото Unsplash

Як українці сприймають поляків?

Окремо респондентів запитували про характер польсько-українських відносин. Найчастіше українці називали Польщу:

"сусідом" (47%),

"союзником" (28%),

"партнером" (24%),

"другом" (18%).

При цьому 69% опитаних заявили, що не мали особистого чи опосередкованого досвіду недружнього ставлення до українців у Польщі, а 29% зазначили, що стикалися з актами безкорисливої допомоги з боку поляків.

Як поляки зараз ставляться до українців?

Польське суспільство продовжує активно обговорювати відносини з Україною. Результати нового опитування показали, як зараз більшість поляків ставиться до українців. Згідно з ним, 59,8% поляків погоджуються з президентом Каролем Навроцьким щодо відсутності відчуття партнерства у відносинах з Україною.