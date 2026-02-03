Про це свідчать результати нового соціологічного опитування, проведеного в Україні на замовлення Центру Мєрошевського, передає видання In Poland.
Як українці ставляться до поляків?
Згідно з дослідженням:
- 43% респондентів позитивно ставляться до поляків,
- ще 49% займають нейтральну позицію,
- негативну або дуже негативну думку висловили лише 8% опитаних.
Порівняно результатами опитування у 2024 році цей показник зменшився на 4 відсоткові пункти, що свідчить про зниження рівня критичного ставлення.
Опитування також охоплювало питання міжнародної підтримки України. На думку респондентів, найбільшу військову допомогу Україні надає:
- Велика Британія – її назвали 32% опитаних.
- Німеччина (29%),
- Польща (14%).
У сфері гуманітарної підтримки лідером стала Німеччина (25%), Польщу назвали 23%, а Велику Британію – 11%.
Як українці сприймають поляків?
Окремо респондентів запитували про характер польсько-українських відносин. Найчастіше українці називали Польщу:
- "сусідом" (47%),
- "союзником" (28%),
- "партнером" (24%),
- "другом" (18%).
При цьому 69% опитаних заявили, що не мали особистого чи опосередкованого досвіду недружнього ставлення до українців у Польщі, а 29% зазначили, що стикалися з актами безкорисливої допомоги з боку поляків.
Як поляки зараз ставляться до українців?
Польське суспільство продовжує активно обговорювати відносини з Україною. Результати нового опитування показали, як зараз більшість поляків ставиться до українців. Згідно з ним, 59,8% поляків погоджуються з президентом Каролем Навроцьким щодо відсутності відчуття партнерства у відносинах з Україною.