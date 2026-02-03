Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного в Украине по заказу Центра Мерошевского, передает издание In Poland.

Смотрите также Сколько на самом деле стоит аренда жилья в Польше: о каких скрытых платежах стоит знать

Как украинцы относятся к полякам?

Согласно исследованию:

43% респондентов положительно относятся к полякам,

еще 49% занимают нейтральную позицию,

негативное или очень негативное мнение высказали лишь 8% опрошенных.

По сравнению с результатами опроса в 2024 году этот показатель уменьшился на 4 процентных пункта, что свидетельствует о снижении уровня критического отношения.

Опрос также охватывал вопросы международной поддержки Украины. По мнению респондентов, наибольшую военную помощь Украине оказывает:

Великобритания – ее назвали 32% опрошенных.

Германия (29%),

Польша (14%).

В сфере гуманитарной поддержки лидером стала Германия (25%), Польшу назвали 23%, а Великобританию – 11%.



Как украинцы относятся к полякам / Фото Unsplash

Как украинцы воспринимают поляков?

Отдельно респондентов спрашивали о характере польско-украинских отношений. Чаще всего украинцы называли Польшу:

"соседом" (47%),

"союзником" (28%),

"партнером" (24%),

"другом" (18%).

При этом 69% опрошенных заявили, что не имели личного или косвенного опыта недружественного отношения к украинцам в Польше, а 29% отметили, что сталкивались с актами бескорыстной помощи со стороны поляков.

Как поляки сейчас относятся к украинцам?

Польское общество продолжает активно обсуждать отношения с Украиной. Результаты нового опроса показали, как сейчас большинство поляков относится к украинцам. Согласно ему, 59,8% поляков соглашаются с президентом Каролем Навроцким относительно отсутствия ощущения партнерства в отношениях с Украиной.