Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного в Украине по заказу Центра Мерошевского, передает издание In Poland.
Как украинцы относятся к полякам?
Согласно исследованию:
- 43% респондентов положительно относятся к полякам,
- еще 49% занимают нейтральную позицию,
- негативное или очень негативное мнение высказали лишь 8% опрошенных.
По сравнению с результатами опроса в 2024 году этот показатель уменьшился на 4 процентных пункта, что свидетельствует о снижении уровня критического отношения.
Опрос также охватывал вопросы международной поддержки Украины. По мнению респондентов, наибольшую военную помощь Украине оказывает:
- Великобритания – ее назвали 32% опрошенных.
- Германия (29%),
- Польша (14%).
В сфере гуманитарной поддержки лидером стала Германия (25%), Польшу назвали 23%, а Великобританию – 11%.
Как украинцы воспринимают поляков?
Отдельно респондентов спрашивали о характере польско-украинских отношений. Чаще всего украинцы называли Польшу:
- "соседом" (47%),
- "союзником" (28%),
- "партнером" (24%),
- "другом" (18%).
При этом 69% опрошенных заявили, что не имели личного или косвенного опыта недружественного отношения к украинцам в Польше, а 29% отметили, что сталкивались с актами бескорыстной помощи со стороны поляков.
Как поляки сейчас относятся к украинцам?
Польское общество продолжает активно обсуждать отношения с Украиной. Результаты нового опроса показали, как сейчас большинство поляков относится к украинцам. Согласно ему, 59,8% поляков соглашаются с президентом Каролем Навроцким относительно отсутствия ощущения партнерства в отношениях с Украиной.