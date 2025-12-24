Такі настрої поляків відображені у результатах опитування SW Research, на яке посилається In Poland, передає 24 Канал.

Як поляки зараз ставляться до українців?

За даними опитування, 59,8% поляків погоджуються з президентом Каролем Навроцьким щодо відсутності відчуття партнерства у відносинах з Україною.

Цікаво! Днями на спільній пресконференції Кароль Навроцький заявив, що Київ не завжди демонструє достатню вдячність за підтримку, яку надавала Польща від початку повномасштабної війни. У відповідь Володимир Зеленський підкреслив, що Україна завжди залишалася вдячною Польщі за допомогу та солідарність.

Опитування також показало соціальні відмінності у сприйнятті: Чоловіки частіше підтримують позицію президента Польщі, ніж жінки – 65% проти 57%. Найвищий рівень згоди зафіксовано серед людей з професійно-технічною освітою, мешканців міст від 20 до 99 тисяч жителів та респондентів віком 25 – 34 роки.

Важливо! Опитування проводилося 16 – 17 грудня серед 800 дорослих користувачів інтернету, що дозволяє зробити попередні висновки про суспільну думку щодо українців у Польщі.



Як поляки зараз ставляться до українців / Фото In Poland

Яке ставлення було раніше?

Раніше польське суспільство також "скаржилося" на відсутність "вдячності" з боку українців. Згідно з результатами дослідження міжнародної організації More in Common, про яке повідомляла газета Rzeczpospolita 10 березня, на запитання "Чи висловлює Україна Польщі належну вдячність?", 62% респондентів відповіли "ні".

Натомість 65% респондентів підтримували ідею, щоб Європа допомагала Україні незалежно від зовнішньої допомоги США.

