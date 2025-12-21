Про це свідчить нове дослідження Польського економічного інституту (PIE), передає 24 Канал.

Дивіться також Десятки автобусів і понад сотня автомобілів: на кордоні з Польщею фіксують рекордні черги

Яка роль українців на польському ринку праці?

Як мовиться у дослідженні, рівень зайнятості серед українців становить 75 – 85%, що перевищує аналогічний показник серед самих поляків. Це свідчить про значний внесок українських працівників у функціонування ключових галузей польської економіки.

Важливо! Як пише Polskie Radio, станом на сьогодні в Польщі легально проживає понад 1,5 мільйона українських іммігрантів.

Українці демонструють високий рівень інтеграції в польське суспільство та відіграють ключову роль в економіці країни.



Скільки українців працюють у Польщі / Фото Unsplash

Чи залишаться українці у Польщі?

Найвищу готовність залишитися демонструють молодші люди, які мешкають у країні понад чотири роки, тобто ще до повномасштабної ескалації війни в Україні.

Натомість приблизно половина українців перебуває в перехідному стані та залишається в Польщі здебільшого через роботу або відсутність альтернатив. Водночас аналітики застерігають: масовий відтік українських працівників може мати серйозні наслідки для польського ринку праці.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Чому Польща може втратити сотні тисяч українських працівників?

Раніше ми писали, що для українців за кордоном важливо мати не просто роботу, а відчувати:

приналежність,

міцні соціальні зв'язки.

За оцінками PIE, польський ринок праці можуть покинути близько 300 тисяч людей, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення і 285 тисяч людей, які наразі працюють у сферах послуг, медицини, торгівлі або освіти.