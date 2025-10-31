В деяких країнах Європи чимало будинків не під'єднані до центрального опалення, і люди шукають способи обігріти себе самостійно. Та є одна країна, де центрального опалення немає практично ніде – і це Японія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Japan Living Guide.

Цікаво У Барселоні туристам забороняють ходити пабами: за ігнорування – солідний штраф

Як гріються в Японії взимку без опалення?

За винятком Хоккайдо, найхолоднішого регіону в Японії, в будинках у цій країні зазвичай немає центрального опалення – а це значить, що взимку температура може опускатися досить сильно. І хоча, звісно ж, можна ввімкнути кондиціонер у режим обігріву, це призведе до пересушування повітря та дуже високих рахунків за електроенергію.

І тому основним способом зігрітися в Японії є котацу – не тільки економічна та ефективна альтернатива кондиціонерам, але й неймовірний спосіб відчути японську культуру. Поза межами Японії котацу майже не відомий – але під час японських суворих зим він стає практично незамінним.

Незалежно від того, чи потрібно зосередитися на навчанні чи роботі, чи просто родина збирається дивитися телевізор, або ж вечеряти, це відбувається за котацу – традиційним японським опалювальним приладом, що складається з джерела тепла, столу та футону.

Одна з найбільш характерних рис котацу полягає в тому, що він дозволяє теплу накопичуватися у невеликій площі, що покрита футоном, а значить, зігрівається значно швидше, не розпорошуючи тепло на всю кімнату. Окрім того, котацу споживає значно менше електроенергії.

В яких ще країнах немає опалення взимку?

Японія – це не єдина країна, де багатьом людям потрібно самостійно думати про те, як обігріти свої домівки. Наприклад, в Англії та Вельсі понад 700 000 людей живуть в будинках без центрального опалення, пише The Guardian.

В Німеччині ж, попри те, що більшість будинків все ж мають центральне опалення, для багатьох багатоквартирних домів поширеною є автономна система опалення в кожній квартирі – ці системи зазвичай мають пристрій керування, що допомагає встановлювати час та температуру опалення. І німці уважно стежать за тим, аби не нагрівати житло надто сильно – адже зниження температури в приміщенні всього на 1 градус може заощадити близько 7% енергії на опалення.

Що ще про життя за кордоном варто знати?