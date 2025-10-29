Многие туристы после путешествия в Японию изрядно удивляются – ведь мусор приходится нести с собой до самого дома, потому что урн на улицах практически нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему в Японии очень мало мусорных баков?

Самая большая проблема, с которой сталкиваются туристы в Японии – это отсутствие мусорных баков. 22% туристов, которых опросили перед выездом из страны, сообщили, что с поиском места, где можно выбросить мусор, они имели больше всего трудностей.

И отсутствие мусорных баков по проблематичности опередило даже отсутствие носителей английского языка и переполненность популярных достопримечательностей.

Особенно неприятной эта местная особенность может быть для туристов, путешествующих с бюджетом: ведь вместо того, чтобы поесть в ресторане, они берут онигири в магазине, или лапшу в киоске. В конце концов они остаются с мусором, который некуда выбросить.

И несмотря на то, что местные жители также покупают еду и напитки в торговых автоматах или небольших магазинах, они необязательно едят на улице. В Японии дурным тоном считается есть на улице – и это настолько устойчивая традиция, что некоторые города даже полностью запретили эту практику. Вместо этого чаще всего люди покупают продукты и несут их в офис или домой, и едят там.

С похожей проблемой столкнулся и украинский турист mr.rosty. Он посоветовал в Японии носить с собой пакет для мусора, чтобы иметь возможность донести его до места, где будет мусорник.

Украинец объяснил, почему в Японии мало мусорников: смотрите видео

Кроме того, несколько мусорников можно все же найти в крупных торговых центрах. Японцы сортируют мусор дома – и это еще одна причина, почему на улицах очень редко можно увидеть баки для мусора.

