Также ведется работа по 20-му пакету санкций против России. Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил 24 Каналу, что нужна более активная работа со стороны США по давлению на Путина.
Что могут сделать США?
Игорь Чаленко подчеркнул, что еще не успели согласовать 20-й пакет санкций, а отдельные страны в рамках Европейского Союза выступают против него. США могли бы сделать шаг в этом направлении и ускорить процесс.
Здесь достаточно одного сигнала не только от Трампа. Например, от Скотта Бессента. Сказал бы снова, что Европа недостаточно делает для борьбы с экономической способностью России. Думаю, это был бы неплохой сигнал,
– предположил он.
Поэтому стоит работать дальше над координацией. Однако США сейчас не тратят своих средств на военную помощь Украине, коммуницируют по PURL, дают разведданные и так далее. Европа на 100% этого не закрывает. Однако нашему государству нужны ракеты Tomahawk.
Здесь не стоит вопрос военного использования. Это был бы очень серьезный сигнал повышения уровня координации и взаимоподдержки нашего государства в нынешних обстоятельствах, когда Россия делает все, когда эта война продолжалась и дальше,
– добавил политолог.
Санкции против России: главное
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России. То есть от 6 марта 2026 года они будут действовать еще год. Речь идет об ограничениях, введены в сентябре 2018 года из-за оккупации Крыма, а также в феврале 2022 года, когда Москва "признала" так называемые "ДНР" и "ЛНР".
В Евросоюзе не смогли договориться по содержанию 20-го пакета санкций против России. Напомним, несколько дней назад отмечалось, что одна страна задерживает его. Говорится о Венгрии. Будапешт требовал, чтобы из будущих списков исключили высокопоставленных спортивных функционеров России.