Также ведется работа по 20-му пакету санкций против России. Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил 24 Каналу, что нужна более активная работа со стороны США по давлению на Путина.

Что могут сделать США?

Игорь Чаленко подчеркнул, что еще не успели согласовать 20-й пакет санкций, а отдельные страны в рамках Европейского Союза выступают против него. США могли бы сделать шаг в этом направлении и ускорить процесс.

Здесь достаточно одного сигнала не только от Трампа. Например, от Скотта Бессента. Сказал бы снова, что Европа недостаточно делает для борьбы с экономической способностью России. Думаю, это был бы неплохой сигнал,

– предположил он.

Поэтому стоит работать дальше над координацией. Однако США сейчас не тратят своих средств на военную помощь Украине, коммуницируют по PURL, дают разведданные и так далее. Европа на 100% этого не закрывает. Однако нашему государству нужны ракеты Tomahawk.

Здесь не стоит вопрос военного использования. Это был бы очень серьезный сигнал повышения уровня координации и взаимоподдержки нашего государства в нынешних обстоятельствах, когда Россия делает все, когда эта война продолжалась и дальше,

– добавил политолог.

Санкции против России: главное