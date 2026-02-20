Внаслідок цього російська економіка опинилась у вкрай складній ситуації. Генерал армії США у відставці Девід Петреус озвучив 24 Каналу думку, що для того, аби дотиснути Володимира Путіна, потрібен пакет санкцій проти Росії з боку США, який зараз на розгляді у Сенаті.

Як потрібно тиснути на Путіна?

Девід Петреус зазначив, що Росія вже втратила понад 1 мільйон 200 тисяч вбитих та поранених окупантів. Їм байдуже на своїх солдатів. Російські танки та бойові машини піхоти теж більше не можуть довго воювати на полі бою завдяки українським інноваціям. Тому ворожа піхота, іноді з прикриттям дронів, намагається захоплювати українські території.

Україна також розширює боротьбу на території Росії. Зараз є крилата ракета "Фламінго", виготовлена в Україні. Виробництво починає набирати обертів. Нещодавно було використано кілька одиниць цієї зброї. Вони будуть здійснювати руйнівний вплив на російські об'єкти. Зокрема, на нафтопереробні заводи та склади палива у Росії.

Ця зима найбільш сувора за останні роки. Росія систематично намагається вимкнути світло та опалення для українців. Однак загарбники платять все більшу ціну за цю війну. Зокрема, минулого місяця було вбито і поранено стільки ж росіян, скільки було прийнято на службу.

Це не може тривати довго. Російська економіка у дуже складному становищі. Цього року закінчаться кошти у фонді національного добробуту, який дозволяє продовжувати воєнне виробництво. Індія буде купувати менше нафти у межах тарифної угоди США,

– підкреслив генерал США у відставці.

Зараз потрібен пакет санкцій проти Росії з боку США, який зараз перебуває на розгляді у Сенаті. Його підтримує 90 зі 100 сенаторів, що показує величезну підтримку України. Потрібно підписати це як закон, а згодом зробити багато, щоб доповнити те, що роблять європейські санкції.

Це спосіб чинити тиск на Володимира Путіна та довести його до того моменту, коли він усвідомить, що йому дійсно потрібне припинення бойових дій навіть більше, ніж Україні. А потім можуть початися серйозні переговори,

– пояснив Девід Петреус.

Однак зараз очевидно, що досі немає жодних ознак, що Росія готова піти на компроміс щодо своїх "червоних ліній", які абсолютно неприйнятні для України.

Зверніть увагу! Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії. Тобто від 6 березня 2026 року вони діятимуть ще рік.

Проблеми в економіці Росії: що відомо?