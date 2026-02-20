Генерал армії США у відставці Девід Петреус в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив думку, що є межі того, наскільки довго Росія матиме змогу поповнювати втрати.

Генерал армії США у відставці висловив сподівання, що настане час, коли російські сім'ї нарешті скажуть, що не відправлятимуть своїх дітей на фронт, незалежно від того, наскільки велика вигода від цього буде для них. Адже відомо, що Росія заманює бійців воювати, пропонуючи значні одноразові виплати, так звані "підйомні".

Росія практично купує бійців, аби ті йшли на службу. Але коли вони бачать, як повертають потім тіло, думаю, є межа терпіння у батьків, які дозволяють своїм синам йти на війну,

– озвучив Петреус.

На думку генерала армії США у відставці, у певну мить це може обернутися проти путінського режиму. За його словами, одна з проблем для Кремля полягає у тому, що Путін веде війну, яку йому не вдається виграти, але при цьому російський диктатор дуже не хоче її зупиняти.

Він викликав в Росії вкрай націоналістичні емоції. Зупинитися, не досягнувши хоча б частини цілей, заради яких загинули всі ці росіяни, може бути сприйняте деякими в його країні як зрада,

– переконаний Петреус.

