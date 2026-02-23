Почему не ожидают утверждения санкций?
Об этом рассказала главный дипломат Евросоюза Кайя Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет "Европейская правда".
Смотрите также Более 200 капитанов под санкциями: Украина ударила по теневому флоту России
Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Поэтому, конечно, состоится обсуждение 20-го пакета санкций (на Совете ЕС. – "ЕП"). Но я считаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет,
– уверена дипломат.
Дело в том, что со стороны Венгрии звучат очень резкие заявления о принятии 20-го пакета антироссийских санкций.
Поэтому Каллас пообщалась с представителями государств, которые поддерживают новые ограничения, чтобы вместе попытаться убедить страны, которые сейчас блокируют принятие этого решения
Мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы этот пакет санкций был принят. Однако я, к сожалению, не вижу реальных перспектив того, что сегодня они (Венгрия – 24 Канал) изменят свою позицию.
Дипломат добавила, что Венгрия выступает против этого решения из-за проблем, что "совсем не связаны с 20-м пакетом санкций". Однако ЕС будет искать возможности, чтобы преодолеть разногласия и все-таки принять новые ограничения.
Кто пытается убедить Венгрию?
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в понедельник раскритиковал сопротивление Венгрии против 20-го пакета санкций, пишет Reuters.
Я не считаю правильным, чтобы Венгрия предала собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет,
– отметил немецкий министр.
Политик добавил, что все министры иностранных дел ЕС будут призывать Будапешт пересмотреть свое решение.
По словам Вадефуля, ЕС снова направит свои аргументы в Будапешт с просьбой снять блокирование санкций и уговаривать венгерских представителей в Брюсселе на Совете ЕС.
Важно! Накануне Венгрия заявила, что будет блокировать принятие 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. А принятие санкций требует единогласной поддержки всех стран-членов ЕС.
Почему Венгрия блокирует санкции?
Петер Сийярто отметил, что Будапешт будет блокировать принятие 20-го пакета санкций против России до тех пор, пока трубопровод "Дружба" не возобновит работу. Он также обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта нефтепровода, из-за чего Венгрия решила остановить продвижение пакета санкций.
Транзит нефти через "Дружбу" в Венгрию, напомним, остановился по состоянию на 27 января полностью из-за обстрелов. Российская атака повредила ключевое оборудование вблизи города Броды на Львовщине, из-за чего нормальное функционирование магистрали стало невозможным.
Ранее Будапешт также требовал исключить из будущих списков санкций высокопоставленных спортивных функционеров России, что, тоже затормозило принятие всего пакета ограничений.