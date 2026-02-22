В то же время венгерский премьер Виктор Орбан признает, что остановка поставок нефти через трубопровод "Дружба" не создает для энергобезопасности Венгрии никаких угроз. Несмотря на это, политик не планирует отказываться от давления на Украину.

Как Орбан будет "наказывать" Украину за "Дружбу"?

По словам Орбана, его ряд примет три "контрмеры" нашей страны:

Венгрия не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не получит нефть через украинскую территорию.

Будапешт официально отказывается одобрить выделение военного займа Украине, который был ранее согласован в Брюсселе.

Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России.

Венгерский премьер подчеркнул, что нормализация отношений с Киевом возможна только после возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Напомним, что 27 января транзит нефти по трубопроводу "Дружба" приостановили. В Киеве утверждают, что это следствие российских обстрелов. В Будапеште отказываются верить. Там уверены, что трубопровод технически можно восстановить, но украинцы умышленно этого не делают по политическим соображениям.

Что известно о ходе конфликта Украины и Венгрии из-за "Дружбы"?