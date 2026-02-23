Политолог Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что сравнивает действия Виктора Орбана и Роберта Фицо с ролью Александра Лукашенко и называет их частью "клуба Путина".

Использует ли Россия Венгрию и Словакию для давления на Украину?

Обратите внимание! Транзит нефти через Украину в Венгрию был остановлен из-за российской атаки, которая привела к повреждению критически важного оборудования вблизи города Броды, во Львовской области. Венгерскую сторону было проинформировано об этом в тот же день, когда произошла атака.

Россия впервые за 4 года намеренно ударила по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" и нанесла серьезные повреждения Укртранснафте, что требует длительного восстановления.

За почти месяц после удара Словакия и Венгрия так и не осудили российские атаки на нефтяную инфраструктуру, вместо этого обвиняют в проблемах Украину.

Несмотря на внутреннее давление и призывы многих коллег прекратить транзит по нефтепроводу "Дружба", Украина с 2022 по 2026 год выполняла контрактные обязательства, хотя это и противоречило ее национальным интересам. Учитывая позицию европейских контрагентов, Украина делала все возможное, чтобы не останавливать транзит. Однако Российская Федерация специально и очень серьезно атаковала эту инфраструктуру,

– подчеркнул Чаленко.

Россия передислоцировала стратегическую авиацию на аэродромы Оленья и Энгельс – накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Одновременно Венгрия и Словакия угрожают с 23 февраля отключить импорт электроэнергии в Украину – это 1,4 ГВт, что эквивалентно двум атомным блокам. Если это совпадет с очередной массированной атакой россиян, результатом может стать блэкаут.

Обе страны прибегают к беспрецедентным антиукраинским шагам – в частности, Венгрия заблокировала 90 миллиардов евро поддержки ЕС на 2026 – 2027 годы, а Словакия к этому присоединилась.

Венгрия и Словакия становятся соучастниками агрессии против Украины – так же как Беларусь под Лукашенко: в 2022 году он предоставил свою территорию для вторжения и пуска более 700 ракет, а в 2025 году Беларусь используется для организации связи и управления российскими беспилотниками.

Действия Фицо и Орбана ничем не отличаются от действий Лукашенко, который за аналогичное соучастие попал под санкции. Все трое – просто клуб Путина, и единственное, что их пока прикрывает – это спекуляция именем Трампа,

– подчеркнул Чаленко.

