Военный обозреватель Иван Тимочко озвучил 24 Каналу, что если Кремль пойдет на открытую мобилизацию, то это будет означать, что остальные пути россияне уже исчерпали. А это уже последний шаг для того, чтобы сохранить боеспособность российской армии.

Что будет означать открытая мобилизация?

Иван Тимочко отметил, что в 2025 году оккупанты планировали создать дополнительные 15 дивизий. Они смогли собрать две – три дивизии, но их потери на поле боя растут, их нужно компенсировать.

Второй этап – это насколько возможно готовить резервы для тех бригад, которые воюют, наверное, краткосрочный период. Потому что представляется, что там, где российская бригада участвует на поле боя, за месяц может чуть ли не на 100% обновить личный состав. Большинство ляжет по нашим полям. То есть на 70 – 80% обновляется. Мы понимаем, что это призванные,

– объяснил он.

Кроме того, захватчикам нужно иметь хотя бы какие-то резервы, если произойдет ситуация, что где-то централизованно ВСУ выбьют какую-то часть российских войск. Поэтому они будут пытаться набирать личный состав, готовить их более-менее качественно, чтобы привлекать на поле боя или увеличивать новые линии фронта. Стратегия врага заключается в том, что они пытаются растянуть линию боестолкновения, понимая, что количественно их по состоянию на сейчас больше.

Если мы говорим об увеличении штатной численности российских войск даже на бумаге, то это означает, что они формируют финансовую подушку под этот фонд. Потому что если закладывается количество людей, то закладываются средства на их вооружение, на многие другие технические, административные и логистические моменты,

– сказал военный обозреватель.

Кроме того, это приведет к усилению задач соответствующим структурам в России набирать людей или хотя бы пытаться насобирать их до конкретной планки. Там тоже есть много нюансов. Поэтому возникает вопрос, сможет ли выдержать их система такое количество людей. В любом случае все это не просто так.

Если они дойдут до открытой всеобщей мобилизации, это будет означать, что остальные способы, пути они исчерпали. Мобилизация – это последний шаг для того, чтобы сохранить боеспособность российской армии. То есть можно говорить, что это уже дно, за которым вряд ли что-то постучится. Поэтому будем наблюдать, готовить свои контрмеры, противодействия,

– подчеркнул Тимочко.

Враг хочет увеличить войска. Но это означает, что оккупанты не могут выполнять свои задачи. Потери превышают даже запланированные для них, чтобы продолжать наступательные действия хотя бы на этом уровне, который есть сейчас.

Обратите внимание! Согласно указу от 4 марта 2026 года, штатная численность вооруженных сил России теперь составляет 2 391 770 человек. В частности, 1 502 640 – это непосредственно военнослужащие.

Мобилизация в России: последние новости