Герой Украины, командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что Россия имеет четкую систему пополнения потерь и тактику инфильтрации.
Почему мобилизация в России не останавливает поток солдат на фронт?
В российской армии всегда существовал микс из хорошо подготовленных специализированных подразделений и массовых "пехотных" частей для инфильтрации и продвижения вперед. Именно эта тактика сейчас хорошо видна на публичных картах – во многих районах фронта есть значительные "серые зоны".
Враг делит украинскую территорию на маршруты и ориентиры – неподготовленные бойцы получают простую задачу: дойти из точки А до точки Б, закопаться и ждать. Следующая волна приходит и расширяет позицию. Тех, кто отказывается выполнять приказ – расстреливают,
– сказал Федоренко.
Россия жестко наказывает собственных солдат за отказ от штурмовых действий, иногда показательно подбрасывает под украинские дроны со связанными руками или привязывает к деревьям.
Однако главная проблема глубже, потому что пока Россия имеет финансовую способность наполнять бюджет, она будет продолжать производить оружие и подкупом привлекать новых мобилизованных, а значит поток пополнения на фронт не прекратится независимо от потерь.
Что может остановить поток мобилизованных на фронт?
Избирательное отношение к теневому нефтяному флоту – где одни суда блокируют, а другие пропускают – сводит эффект санкций на нет. Параллельно Украина должна наращивать способность поражать цели на глубине более 100 километров от линии фронта, где сосредоточены российские склады боеприпасов и средства ПВО, питающие передовую.
"Пушка без снарядов – это просто лом. Уничтожение складов и логистики противника в глубине – это часть единой схемы, где каждый элемент связан: удары по инфраструктуре, уничтожение живой силы, санкционное давление – все это пазлы одной стратегии лишения России способности вести активные боевые действия", – сказал Федоренко.
На всех направлениях – военном, дипломатическом и гражданском – Украина ведет системную скоординированную работу, включая регулярные визиты военных в страны-партнеры для разъяснения реального положения дел.
Обратите внимание! Военный обозреватель Иван Тимочко сказал, что основными методами увеличения численности армии России является призыв резервистов, круглогодичная мобилизация на срочную службу и активное привлечение иностранцев, которые получают российское гражданство. Дополнительно Россия практикует "охоту на мигрантов", проводит масштабные мобилизационные волны на временно оккупированных территориях и привлекает в армию солдат из Северной Кореи.
Что еще известно о мобилизации в России?
- Россия пытается пополнить свои войска принудительной мобилизацией и вербовкой в тюрьмах и университетах, однако такие меры могут привести к внутреннему недовольству и ухудшению боеспособности армии.
- Ежемесячно Украина мобилизует 30 – 34 тысячи бойцов, тогда как Россия – примерно на 10 тысяч больше.
- Владимир Путин заявил о планах значительно усилить военный потенциал и милитаризировать общество до 2026 года.