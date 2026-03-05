Герой Украины, командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что Россия имеет четкую систему пополнения потерь и тактику инфильтрации.

Почему мобилизация в России не останавливает поток солдат на фронт?

В российской армии всегда существовал микс из хорошо подготовленных специализированных подразделений и массовых "пехотных" частей для инфильтрации и продвижения вперед. Именно эта тактика сейчас хорошо видна на публичных картах – во многих районах фронта есть значительные "серые зоны".

Враг делит украинскую территорию на маршруты и ориентиры – неподготовленные бойцы получают простую задачу: дойти из точки А до точки Б, закопаться и ждать. Следующая волна приходит и расширяет позицию. Тех, кто отказывается выполнять приказ – расстреливают,

– сказал Федоренко.

Россия жестко наказывает собственных солдат за отказ от штурмовых действий, иногда показательно подбрасывает под украинские дроны со связанными руками или привязывает к деревьям.

Однако главная проблема глубже, потому что пока Россия имеет финансовую способность наполнять бюджет, она будет продолжать производить оружие и подкупом привлекать новых мобилизованных, а значит поток пополнения на фронт не прекратится независимо от потерь.

Что может остановить поток мобилизованных на фронт?

Избирательное отношение к теневому нефтяному флоту – где одни суда блокируют, а другие пропускают – сводит эффект санкций на нет. Параллельно Украина должна наращивать способность поражать цели на глубине более 100 километров от линии фронта, где сосредоточены российские склады боеприпасов и средства ПВО, питающие передовую.

"Пушка без снарядов – это просто лом. Уничтожение складов и логистики противника в глубине – это часть единой схемы, где каждый элемент связан: удары по инфраструктуре, уничтожение живой силы, санкционное давление – все это пазлы одной стратегии лишения России способности вести активные боевые действия", – сказал Федоренко.

На всех направлениях – военном, дипломатическом и гражданском – Украина ведет системную скоординированную работу, включая регулярные визиты военных в страны-партнеры для разъяснения реального положения дел.

Обратите внимание! Военный обозреватель Иван Тимочко сказал, что основными методами увеличения численности армии России является призыв резервистов, круглогодичная мобилизация на срочную службу и активное привлечение иностранцев, которые получают российское гражданство. Дополнительно Россия практикует "охоту на мигрантов", проводит масштабные мобилизационные волны на временно оккупированных территориях и привлекает в армию солдат из Северной Кореи.

