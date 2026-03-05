Там вони намагаються захопити селище Степногірськ, що в Запорізькій області. Про таке повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, коментуючи питання про пріоритетні завдання росіян на фронті.

Що відбувається на півдні?

За словами Волошина, ворожі війська проводять перегрупування сил та зменшують інтенсивність обстрілів та авіаударів. При цьому кількість бойових зіткнень на південних відтинках фронту залишається приблизною однаковою.

Водночас росіяни обрали собі пріоритетний напрямок – Оріхівський. Саме звідти, як уточнив речник, уже близько півроку українські бійці вибивають противника, тож він не має успіху. Водночас один із населених пунктів залишається головною ціллю загарбників.

Ворог узбережжям колишнього Каховського водосховища намагається прорватися та взяти під контроль Степногірськ,

– зазначав Волошин.

Окрім того, за даними розвідки, росіяни стараються просунутися й ближче до Оріхова, штурмуючи Щербаки, Малі Щербаки та Малу Токмачку. "Ворог має задачу закріпитися на околицях Оріхова", – додав речник.

Речник наголосив, що найгарячішим залишається Гуляйпільський напрямок. Окрім прямих штурмів, росіяни активно застосовують тактику просочування невеликими групами в тил української оборони, намагаючись проникнути якомога глибше.

Він також прокоментував російську пропаганду, яка регулярно заявляє про нібито захоплення кількох сіл і селищ, але насправді жодне з них не перейшло під контроль окупантів.

Волошин пояснив, що протягом минулого та поточного тижня звучали назви Гірке, Веселянка (Оріхівський напрямок), Придорожнє та інші пункти на Гуляйпільському напрямку – усі ці населені пункти й надалі утримуються Силами оборони України.

Особливу увагу ворог приділяє спробам оволодіти селом Залізничне, за яким розташоване Гірке. Росіяни роблять це, щоб обійти Гуляйполе з флангів, витіснити звідти українські підрозділи та розвинути наступ у напрямку Запоріжжя.

За словами речника, поблизу Залізничного противник уже втратив кілька своїх підрозділів. Водночас окупанти продовжують регулярно завдавати авіаударів гелікоптерами, зокрема по селу Чарівне.

Що відомо про становище на інших напрямках фронту?