Об этом Зеленский сказал в интервью The Jerusalem Post.
О чем хотят говорить Зеленский и Нетаньяху?
В интервью президент обратил внимание на то, что иранские беспилотники подверглись существенному совершенствованию во время войны России против Украины. По его словам, сейчас эти дроны уже применяются для атак в странах Ближнего Востока.
Зеленский подчеркнул, что Украина в этом вопросе имеет "огромный объем знаний, полученных на поле боя".
Комментируя возможные переговоры с израильским премьером, он отметил, что инициатива контакта поступила с израильской стороны, и Киев открыт к диалогу.
У него (Нетаньяху – 24 Канал) есть то, что нужно мне, а у меня – то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому разговору,
– сказал Зеленский.
СМИ писали, что Нетаньяху интересуют украинские дроны
Премьер Израиля Нетаньяху Нетаньяху направил запрос на переговоры с Зеленским относительно иранских дронов.
Посол Украины в Израиле подтвердил получение запроса, но разговор еще не состоялся. Он может состояться в начале недели.