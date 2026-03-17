Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Jerusalem Post.
Про що хочуть говорити Зеленський і Нетаньягу?
В інтерв’ю президент звернув увагу на те, що іранські безпілотники зазнали суттєвого вдосконалення під час війни Росії проти України. За його словами, нині ці дрони вже застосовуються для атак у країнах Близького Сходу.
Зеленський підкреслив, що Україна в цьому питанні має "величезний обсяг знань, отриманих на полі бою".
Коментуючи можливі перемовини з ізраїльським прем’єром, він зазначив, що ініціатива контакту надійшла з ізраїльського боку, і Київ відкритий до діалогу.
У нього (Нетаньягу – 24 Канал) є те, що потрібно мені, а в мене – те, що потрібно йому. Тому я готовий до цієї розмови,
– сказав Зеленський.
ЗМІ писали, що Нетаньягу цікавлять українські дрони
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу надіслав запит на переговори із Зеленським щодо іранських дронів.
Посол України в Ізраїлі підтвердив отримання запиту, але розмова ще не відбулася. Вона може відбутися на початку тижня.