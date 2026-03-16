Иранские государственные СМИ неоднократно распространяли дезинформацию о смерти или ранении Нетаньяху. Об этом сообщили в Reuters.
О чем говорил на видео израильский премьер?
На видео Нетаньяху разговаривает со своим помощником о слухах со стороны Ирана. Он также подписал опубликованные кадры "Что говорят обо мне? Смотрите".
Премьер Израиля заказывает кофе в Иерусалиме: смотрите видео
В издании отметили, что видео действительно снято 15 марта в кафе, а дату подтвердили архивные фото и публикации заведения.
Я без ума от кофе. Знаете что? Я схожу с ума от своего народа,
– сказал премьер-министр.
Также в Reuters добавили, что с момента начала конфликта на Ближнем Востоке Нетаньяху посетил два города, пострадавших в результате иранских атак, а также больницу, порт и военные базы.
Напомним, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху призвал иранцев выступить против своего режима. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может помочь иранцам в восстании.
