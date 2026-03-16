Иранские государственные СМИ неоднократно распространяли дезинформацию о смерти или ранении Нетаньяху. Об этом сообщили в Reuters.

О чем говорил на видео израильский премьер?

На видео Нетаньяху разговаривает со своим помощником о слухах со стороны Ирана. Он также подписал опубликованные кадры "Что говорят обо мне? Смотрите".

Премьер Израиля заказывает кофе в Иерусалиме: смотрите видео

В издании отметили, что видео действительно снято 15 марта в кафе, а дату подтвердили архивные фото и публикации заведения.

Я без ума от кофе. Знаете что? Я схожу с ума от своего народа,

– сказал премьер-министр.

Также в Reuters добавили, что с момента начала конфликта на Ближнем Востоке Нетаньяху посетил два города, пострадавших в результате иранских атак, а также больницу, порт и военные базы.

Напомним, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху призвал иранцев выступить против своего режима. Он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может помочь иранцам в восстании.

