Уничтоженный БПЛА "Иноходец" россияне использовали для разведки и ударов по наземным целям. Об этом сообщили в Генштабе.

Смотрите также Украина атаковала 2 пусковые базы "Шахедов" в Брянской и Курской областях и еще ряд целей

Что известно об операции Сил обороны Украины?

Генштаб 4 апреля подтвердил уничтожение ценного российского БПЛА "Иноходец". В результате удара были повреждены еще 3 таких беспилотника.

Беспилотник "Иноходец" способен действовать на расстоянии до 250 километров, находиться в воздухе до 24 часов, выполнять полеты на высоте до 7,5 километров и нести боевую нагрузку до 200 килограммов авиационных боеприпасов,

– отметили в Генштабе.

Стоимость одного такого комплекса составляет несколько миллионов долларов.

Также в результате удара ВСУ по эшелонам с горючим на Луганщине, оккупантам стало в разы труднее обеспечивать своих солдат горюче-смазочными материалами.

Последние новости об ударах ВСУ по россиянам