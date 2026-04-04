Знищений БпЛА "Иноходец" росіяни використовували для розвідки та ударів по наземних цілях. Про це повідомили в Генштабі.
Дивіться також Україна атакувала 2 пускові бази "Шахедів" у Брянській та Курській областях і ще низку цілей
Що відомо про операцію Сил оборони України?
Генштаб 4 квітня підтвердив знищення коштовного російського БпЛА "Иноходец". Внаслідок удару було пошкоджено ще 3 таких безпілотники.
Безпілотник "Иноходец" здатний діяти на відстані до 250 кілометрів, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 кілометрів та нести бойове навантаження до 200 кілограмів авіаційних боєприпасів,
– зазначили в Генштабі.
Вартість одного такого комплексу становить декілька мільйонів доларів.
Також внаслідок удару ЗСУ по ешелонах з пальним на Луганщині, окупантам стало в рази важче забезпечувати своїх солдатів пально-мастильними матеріалами.
Останні новини про удари ЗСУ по росіянах
Сили оборони України уразили підприємство "Стріла" в Брянській області Росії, яке виробляє комплектуючі до крилатих ракет.
Ударом було також уражено ворожі пункти управління БпЛА і зосередження живої сили на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей.
Україна здійснила удари по Алчевському металургійному комбінату. Окрім того, були прильоти по військовому ешелону та пусковій установці ЗРК С-400.