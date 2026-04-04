Знищений БпЛА "Иноходец" росіяни використовували для розвідки та ударів по наземних цілях. Про це повідомили в Генштабі.

Що відомо про операцію Сил оборони України?

Генштаб 4 квітня підтвердив знищення коштовного російського БпЛА "Иноходец". Внаслідок удару було пошкоджено ще 3 таких безпілотники.

Безпілотник "Иноходец" здатний діяти на відстані до 250 кілометрів, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 кілометрів та нести бойове навантаження до 200 кілограмів авіаційних боєприпасів,

– зазначили в Генштабі.

Вартість одного такого комплексу становить декілька мільйонів доларів.

Також внаслідок удару ЗСУ по ешелонах з пальним на Луганщині, окупантам стало в рази важче забезпечувати своїх солдатів пально-мастильними матеріалами.

