Однак усе залежить від того, скільки Україна отримає ракет до Patriot від західних союзників. Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів 24 Каналу, що з крилатими ракетами дещо краща ситуація.

"Ми найбільше остерігаємося саме балістики, бо тут ми на 100% залежимо від західних партнерів. Ми знаємо, що у нас є Patriot, який може працювати по балістиці. Скільки нам дадуть ракет до Patriot, стільки російських балістичних ракет ми зможемо збити. З крилатими ракетами ситуація трохи краща, у нас є чим працювати. А от із балістикою проблем більше", – пояснив він.

Скільки балістики може виробляти Росія?

Сергій "Флеш" Бескрестнов підкреслив, що головний засіб російських окупантів – це "Іскандер". Саме він залишається основною балістичною загрозою для України.

Вони виробляють приблизно 60 балістичних ракет на місяць. Це ж не тисяча. Їм потрібно використовувати ці 60 ракет по всій лінії фронту, а не лише по Києву. Вони активно намагаються шукати цілі на фронтах та атакувати. Тому в них теж є свій ліміт. Як у нас є ліміт ракет до Patriot, так і в них є ліміт виробництва "Іскандерів",

– зауважив посадовець.

За його словами, загарбники можуть виготовляти додаткові "Шахеди", тимчасово збільшувати виробництво. Але кількість ракет неможливо швидко наростити.

Нагадаємо, що у ніч на 30 травня Росія комбіновано атакувала Україну. Ворог застосував ударні безпілотники та ракетне озброєння. Зокрема, мовиться про балістичну ракету "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101, а також щонайменше 290 ударних та імітаційних безпілотників. Станом на 09:00 ППО збила/подавила 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА.