За попередніми даними, удару було завдано із застосуванням крилатої ракети "Фламінго". Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про ураження заводу?

Йдеться про підприємство акціонерного товариства "Воткінський завод", розташоване у місті Воткінск. За наявною інформацією, пошкоджено виробничий цех №22.

На оприлюднених кадрах видно вибух та подальше займання в межах промислової території. Офіційні джерела Росії наразі не деталізують масштаби руйнувань та можливі наслідки для виробничого процесу.

Водночас у зведеннях за 20 лютого 2026 року зазначалося, що по території Росії нібито було запущено шість крилатих ракет "Фламінго", і всі вони були "збиті". Однак відеоматеріали ставлять під сумнів повноту цих заяв, адже фіксують безпосередній удар по об’єкту.

Момент удару по російському заводу. Відео: росЗМІ

Що ще відомо про завод у Воткінську?