За попередніми даними, удару було завдано із застосуванням крилатої ракети "Фламінго". Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про ураження заводу?
Йдеться про підприємство акціонерного товариства "Воткінський завод", розташоване у місті Воткінск. За наявною інформацією, пошкоджено виробничий цех №22.
На оприлюднених кадрах видно вибух та подальше займання в межах промислової території. Офіційні джерела Росії наразі не деталізують масштаби руйнувань та можливі наслідки для виробничого процесу.
Водночас у зведеннях за 20 лютого 2026 року зазначалося, що по території Росії нібито було запущено шість крилатих ракет "Фламінго", і всі вони були "збиті". Однак відеоматеріали ставлять під сумнів повноту цих заяв, адже фіксують безпосередній удар по об’єкту.
Момент удару по російському заводу. Відео: росЗМІ
Що ще відомо про завод у Воткінську?
Українські ракети "Фламінго" здійснили успішний удар по Воткінському заводу в Росії, де виробляються зброя, що може суттєво вплинути на військовий потенціал Росії.
Зокрема, там створювали балістичні ракети середньої дальності, які можуть переносити ядерний заряд. Саме цією зброєю Росія погрожувала не лише Україні, а й усьому світу. Власними ракетами Україна змогла досягнути безпрецедентного успіху, вразивши такий важливий завод ворога.
Ракета "Фламінго" могла побити світовий рекорд дальності польоту бойового пуску, подолавши до 1600 – 1650 кілометрів, успішно уникнувши російської системи ППО.