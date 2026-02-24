Ураження було завдано з використанням ракет ATACMS і інших засобів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Україна активна на Півдні, в росіян проблеми: карти ISW на 23 лютого

Що відомо про знищення російської техніки?

У ніч на 24 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ виконали серію успішних ударів по військових об’єктах Росії, зокрема застосували ракети ATACMS, які дозволяють уражати цілі на великій дальності.

Одним із головних об’єктів атаки став допоміжний пункт управління 5-ї армії російських сил у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області – його уразили високоточними засобами ураження.

Також під вогневим впливом опинилися склади матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" у Запорізькій області та кілька складів боєприпасів і матеріально-технічних засобів у районах Приазовського та Олександрівки.

Окрім цього, у районі Якимівки (Запорізька область) знищено ремонтну базу противника, а неподалік Кацивелі в анексованому Криму – область зосередження живої сили ворога.

Окремо у повідомленнях Генерального штабу ЗСУ зазначено, що війська поцілили в реактивну систему залпового вогню "Ураган" у районі Любимівки Запорізької області – це значно послаблює можливості ворога у веденні масованих ракетних обстрілів.

Крім того, 23 лютого українські оборонці уразили також зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Свободного на тимчасово окупованій території Донецької області, що знижує протиповітряний потенціал ворога.

Загальні втрати російських угруповань та масштаби пошкоджень наразі уточнюються, але застосування ATACMS і влучні удари по логістичній і командній інфраструктурі вже оцінюються як значний успіх українських сил.

Яких ще втрат зазнали росіяни?