Поражение было нанесено с использованием ракет ATACMS и других средств, сообщил Генштаб ВСУ.

Смотрите также Украина активна на Юге, у россиян проблемы: карты ISW на 23 февраля

Что известно об уничтожении российской техники?

В ночь на 24 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили серию успешных ударов по военным объектам России, в частности применили ракеты ATACMS, которые позволяют поражать цели на большой дальности.

Одним из главных объектов атаки стал вспомогательный пункт управления 5-й армии российских сил в районе Новопетриковки на временно оккупированной территории Донецкой области – его поразили высокоточными средствами поражения.

Также под огневым воздействием оказались склады материально-технических средств подразделения центра "Рубикон" в Запорожской области и несколько складов боеприпасов и материально-технических средств в районах Приазовского и Александровки.

Кроме этого, в районе Акимовки (Запорожская область) уничтожено ремонтную базу противника, а неподалеку Кацивели в аннексированном Крыму – область сосредоточения живой силы врага.

Отдельно в сообщениях Генерального штаба ВСУ указано, что войска попали в реактивную систему залпового огня "Ураган" в районе Любимовки Запорожской области – это значительно ослабляет возможности врага в ведении массированных ракетных обстрелов.

Кроме того, 23 февраля украинские защитники поразили также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Свободного на временно оккупированной территории Донецкой области, что снижает противовоздушный потенциал врага.

Общие потери российских группировок и масштабы повреждений пока уточняются, но применение ATACMS и точные удары по логистической и командной инфраструктуре уже оцениваются как значительный успех украинских сил.

Какие еще потери понесли россияне?