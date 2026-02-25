По предварительным данным, удар был нанесен с применением крылатой ракеты "Фламинго". Об этом сообщают росСМИ.
Что известно о поражении завода?
Речь идет о предприятии акционерного общества "Уоткинский завод", расположенном в городе Уоткинск. По имеющейся информации, поврежден производственный цех №22.
На обнародованных кадрах видно взрыв и последующее возгорание в пределах промышленной территории. Официальные источники России пока не детализируют масштабы разрушений и возможные последствия для производственного процесса.
В то же время в сводках за 20 февраля 2026 года отмечалось, что по территории России якобы было запущено шесть крылатых ракет "Фламинго", и все они были "сбиты". Однако видеоматериалы ставят под сомнение полноту этих заявлений, ведь фиксируют непосредственный удар по объекту.
Момент удара по российскому заводу. Видео: росСМИ
Что еще известно о заводе в Уоткинске?
Украинские ракеты "Фламинго" осуществили успешный удар по Уоткинскому заводу в России, где производятся оружие, что может существенно повлиять на военный потенциал России.
В частности, там создавали баллистические ракеты средней дальности, которые могут переносить ядерный заряд. Именно этим оружием Россия угрожала не только Украине, но и всему миру. Собственными ракетами Украина смогла достичь беспрецедентного успеха, поразив такой важный завод врага.
Ракета "Фламинго" могла побить мировой рекорд дальности полета боевого пуска, преодолев до 1600 – 1650 километров, успешно избежав российской системы ПВО.