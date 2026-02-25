По предварительным данным, удар был нанесен с применением крылатой ракеты "Фламинго". Об этом сообщают росСМИ.

Что известно о поражении завода?

Речь идет о предприятии акционерного общества "Уоткинский завод", расположенном в городе Уоткинск. По имеющейся информации, поврежден производственный цех №22.

На обнародованных кадрах видно взрыв и последующее возгорание в пределах промышленной территории. Официальные источники России пока не детализируют масштабы разрушений и возможные последствия для производственного процесса.

В то же время в сводках за 20 февраля 2026 года отмечалось, что по территории России якобы было запущено шесть крылатых ракет "Фламинго", и все они были "сбиты". Однако видеоматериалы ставят под сомнение полноту этих заявлений, ведь фиксируют непосредственный удар по объекту.

Момент удара по российскому заводу. Видео: росСМИ

Что еще известно о заводе в Уоткинске?