Про це в неділю, 3 травня, заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

Які результати уражень?

Роберт Бровді заявив, що підрозділи СБС за координації Центру глибинного ураження завдали низку ударів по військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Зокрема, йдеться про ураження зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1" у районі Нового Світу на тимчасово окупованій території Донецької області, зенітно-ракетного комплексу "Тор" у районі Марківки на Луганщині та двох радіолокаційних станцій типу П-18 у районах Гераськівки та Софіївки.

Під удар також потрапили:

тимчасовоий пункт дислокації підрозділу "Рубікон" в Маріуполі;

тимчасовий пункт дислокації підрозділу "Шторм", в населеному пункті Кам'янувате на Донеччині;

тимчасовий пункт дислокації особового складу в населеному пункті Степок на Запоріжжі.

Ще однією ціллю СБС став телекомунікаційний центр окупантів Маріуполі.

Окрім цього, було уражено шість систем контролю повітряного простору на тимчасово окупованих територіях та рембазу підрозділу противника в населеному пункті Кадіївка.

Як повідомляють військові, унаслідок ударів противник зазнав втрат у живій силі, а також було порушено систему управління підрозділами.