Про нову партію ліквідованих російських військових, а також знище техніку противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Які втрати в росіян сьогодні?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 908 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 503 (+3);
  • артилерійських систем – 41 193 (+76);
  • РСЗВ – 1 765 (+2);
  • засобів ППО – 1 357 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 352 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 306 (+12);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224);
  • крилатих ракет – 4 579 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 93 556 (+282);
  • спеціальної техніки – 4 151 (+0).

Втрати Росії на 3 травня 2026 / Інфографіка Генштабу

Зауважте! Починаючи з 3 травня, Генеральний штаб розширив щоденні зведення втрат ворога, додавши нову категорію – наземні роботизовані комплекси, які раніше не виділяли окремо.

Що відомо про останні успішні удари по ворогу?

У ніч на 2 травня Сили оборони України вдарили по стратегічно важливих військових цілях російських окупаційних сил, зокрема по ракетних установках і радіолокаційних системах.

Українська авіація також нещодавно атакувала центр села Гришине, ліквідувавши щонайменше 15 російських десантників із 76-ї дивізії. Противник використовував цивільні будівлі як укриття.

До слова начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що противник намагається закріпитися в Покровську та тисне на Гришине, прагнучи просунутися від Родинського до Білицького, однак зазнає значних втрат і не може реалізувати свої плани. За словами Борисенка, втрати ворога вже перевищують його мобілізаційні можливості.

Чергова спроба російських військ прорвати українську оборону завершилася невдачею: групу окупантів, яка намагалася просунутися через газопровід, було знищено ще до досягнення позицій.