Про нову партію ліквідованих російських військових, а також знище техніку противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Які втрати в росіян сьогодні?
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб;
- танків – 11 908 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 503 (+3);
- артилерійських систем – 41 193 (+76);
- РСЗВ – 1 765 (+2);
- засобів ППО – 1 357 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 352 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 1 306 (+12);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224);
- крилатих ракет – 4 579 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 93 556 (+282);
- спеціальної техніки – 4 151 (+0).
Втрати Росії на 3 травня 2026 / Інфографіка Генштабу
Зауважте! Починаючи з 3 травня, Генеральний штаб розширив щоденні зведення втрат ворога, додавши нову категорію – наземні роботизовані комплекси, які раніше не виділяли окремо.
Що відомо про останні успішні удари по ворогу?
У ніч на 2 травня Сили оборони України вдарили по стратегічно важливих військових цілях російських окупаційних сил, зокрема по ракетних установках і радіолокаційних системах.