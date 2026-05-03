О новой партии ликвидированных российских военных, а также уничтоженной технике противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие потери у россиян сегодня?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 334 030 (+1 080) человек;
  • танков – 11 908 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 503 (+3);
  • артиллерийских систем – 41 193 (+76);
  • РСЗО – 1 765 (+2);
  • средств ПВО – 1 357 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 352 (+0);
  • наземные робототехнические комплексы – 1 306 (+12);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 269 813 (+2 224);
  • крылатых ракет – 4 579 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 93 556 (+282);
  • специальной техники – 4 151 (+0).

Потери России на 3 мая 2026 года

Обратите внимание! Начиная с 3 мая, Генеральный штаб расширил ежедневные сводки потерь врага, добавив новую категорию – наземные роботизированные комплексы, которые ранее не выделяли отдельно.

Что известно о последних успешных ударах по врагу?

В ночь на 2 мая Силы обороны Украины ударили по стратегически важным военным целям российских оккупационных сил, в частности по ракетным установкам и радиолокационным системам.

Украинская авиация также недавно атаковала центр села Гришино, ликвидировав по меньшей мере 15 российских десантников из 76-й дивизии. Противник использовал гражданские здания в качестве укрытия.

К слову начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что противник пытается закрепиться в Покровске и давит на Гришино, стремясь продвинуться от Родинского до Белицкого, однако несет значительные потери и не может реализовать свои планы. По словам Борисенко, потери врага уже превышают его мобилизационные возможности.

Очередная попытка российских войск прорвать украинскую оборону завершилась неудачей: группу оккупантов, которая пыталась продвинуться через газопровод, была уничтожена еще до достижения позиций.