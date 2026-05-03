Украинская авиация также недавно атаковала центр села Гришино, ликвидировав по меньшей мере 15 российских десантников из 76-й дивизии. Противник использовал гражданские здания в качестве укрытия.

К слову начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что противник пытается закрепиться в Покровске и давит на Гришино, стремясь продвинуться от Родинского до Белицкого, однако несет значительные потери и не может реализовать свои планы. По словам Борисенко, потери врага уже превышают его мобилизационные возможности.

Очередная попытка российских войск прорвать украинскую оборону завершилась неудачей: группу оккупантов, которая пыталась продвинуться через газопровод, была уничтожена еще до достижения позиций.