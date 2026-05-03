О новой партии ликвидированных российских военных, а также уничтоженной технике противника, сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери у россиян сегодня?
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 334 030 (+1 080) человек;
- танков – 11 908 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 503 (+3);
- артиллерийских систем – 41 193 (+76);
- РСЗО – 1 765 (+2);
- средств ПВО – 1 357 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 1 306 (+12);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 269 813 (+2 224);
- крылатых ракет – 4 579 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 93 556 (+282);
- специальной техники – 4 151 (+0).
Потери России на 3 мая 2026 года / Инфографика Генштаба
Обратите внимание! Начиная с 3 мая, Генеральный штаб расширил ежедневные сводки потерь врага, добавив новую категорию – наземные роботизированные комплексы, которые ранее не выделяли отдельно.
Что известно о последних успешных ударах по врагу?
В ночь на 2 мая Силы обороны Украины ударили по стратегически важным военным целям российских оккупационных сил, в частности по ракетным установкам и радиолокационным системам.