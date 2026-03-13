Про це пишуть низка італійських медіа, зокрема IL Gazzetino.
Що відомо про російське судно біля берегів Італії?
За інформацією італійського телеканалу Tg1, величезний газовоз Arctic Metagaz довжиною 277 метрів, що належить Росії, перебуває в неконтрольованому дрейфі під впливом вітру та течій і наближається до італійського острова Лампедуза. На опублікованих декілька годин тому кадрах видно, як над судном здіймається дим.
Дрейфуючий російський танкер: дивіться відео Tg1
На борту, за попередніми даними, залишається близько 900 тонн суднового пального (газойлю), а також два резервуари з зрідженим газом.
Варто зауважити, що судно зазнало серйозних пошкоджень унаслідок низки потужних вибухів в акваторії між Лівією та Мальтою. Внаслідок інциденту весь екіпаж, а мовиться про 30 людей, евакуювали.
Після цього 61-метровий гігант, завантажений приблизно 61 000 тоннами зрідженого природного газу (СПГ), залишився повністю без керування.
До речі, напередодні, 12 березня, прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела повідомляв, що російський Arctic Metagaz нездатний маневрувати і становить небезпеку для інших суден, тож влада застерігає мореплавців триматися щонайменше за 5 морських миль.
Що стало причиною ураження танкера Arctic Metagaz?
Пожежа на борту спалахнула приблизно о 4:00 ранку 3 березня за місцевим часом, коли судно перебувало в акваторії неподалік лівійського узбережжя.
Спочатку лівійська берегова охорона повідомила про затоплення судна. Проте згодом у мережу потрапили фотографії, на яких чітко видно серйозні пошкодження корпусу та верхньої частини Arctic Metagaz, що свідчить про те, що корабель залишився на плаву, хоча й зазнав значних ушкоджень.
Міністерство транспорту Росії офіційно звинуватило Україну в організації нападу на танкер за допомогою безекіпажних надводних апаратів.
Водночас радник міністра оборони України Сергій Стерненко зазначив, що судно було уражене "невідомими дронами".