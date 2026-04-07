Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Які наслідки атаки на Новоросійськ?

Згідно з даними нових супутникових знімків, від удару України постраждали кілька ділянок нафтового термінала у Новоросійську, а фрегат "Адмірал Макаров" зазнав щонайменше двох уражень.

На знімках помітно пошкодження нафтопроводів біля причалів №1 та №2 й руйнування безпосередньо причалу №2. Також український дрон поцілив по нафтопроводу в іншій зоні навантаження, поруч із вузлами SICN та запірною арматурою трубопровідної системи.



Пошкодження порту внаслідок атаки / Фото Exilenova+

Разом з тим аналітики пишуть про пошкодження одного з фрегатів проєкту 11356Р. Під час атаки він перебував на військово-морській базі в Новоросійську. Експерти наголосили, фрегат "Адмірал Макаров" було уражено щонайменше двічі.

Фрегат було уражено щонайменше двічі / Фото Exilenova+

Перше влучання уразило причал поруч із вертикальними пусковими установками УКСК 3С14 для ракет "Калібр". Рівень пошкодження наразі невідомий, втім, імовірно, обмежився дією вибухової хвилі без серйозних руйнувань.

Друге ураження припало на якірно-швартову частину носа – зона технічно другорядна, тож серйозного впливу на боєздатність корабля, найімовірніше, не матиме,

– йдеться в аналізі.

Також аналітики додали, що під час атаки на порт на борту фрегата перебував особовий склад, тож можливі поранення від уламків або контузії через вибухову хвилю.

Важливо! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що в ніч на 6 квітня українським силам вдалось уразити не лише російський фрегат. За його словами, під приціл дронів потрапила бурова установка "Сиваш" та причали, які відповідають за завантаження російської нафти і нафтопродуктів з метою експорту.



Військовослужбовець наголосив, що удари по флоту Росії є важливими, оскільки зменшення спроможностей ворога в Чорному морі значно зменшило б навантаження на українську ППО та скоротило б кількість ракет, які ворог міг би застосувати в атаках проти України. До прикладу, удар по фрегату "Адмірал Макаров" забрав можливість у Росії завдати комбінованого удару по Україні за допомогою ракет "Калібр".

Нагадаємо, імовірно фрегат "Адмірал Макаров" вже було атаковано 29 жовтня 2022 року в тимчасово окупованому Севастополі. Тоді після вибухів у місці дислокації російського флоту виникла пожежа. Українська сторона повідомила про ураження щонайменше трьох кораблів, а ЗМІ писали, що серед них – "Адмірал Макаров".

