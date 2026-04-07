Об этом пишет телеграм-канал Exilenova+.

Смотрите также Неизвестные БпЛА атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области

Какие последствия атаки на Новороссийск?

Согласно данным новых спутниковых снимков, от удара Украины пострадали несколько участков нефтяного терминала в Новороссийске, а фрегат "Адмирал Макаров" получил по меньшей мере два поражения.

На снимках заметно повреждение нефтепроводов у причалов №1 и №2 и разрушение непосредственно причала №2. Также украинский дрон попал по нефтепроводу в другой зоне нагрузки, рядом с узлами SICN и запорной арматурой трубопроводной системы.



Повреждения порта в результате атаки

Вместе с тем аналитики пишут о повреждении одного из фрегатов проекта 11356Р. Во время атаки он находился на военно-морской базе в Новороссийске. Эксперты отметили, фрегат "Адмирал Макаров" был поражен по меньшей мере дважды.

Фрегат был поражен по меньшей мере дважды

Первое попадание поразило причал рядом с вертикальными пусковыми установками УКСК 3С14 для ракет "Калибр". Уровень повреждения пока неизвестен, впрочем, вероятно, ограничился действием взрывной волны без серьезных разрушений.

Второе поражение пришлось на якорно-швартовую часть носа – зона технически второстепенная, поэтому серьезного влияния на боеспособность корабля, скорее всего, не будет иметь,

– говорится в анализе.

Также аналитики добавили, что во время атаки на порт на борту фрегата находился личный состав, поэтому возможны ранения от обломков или контузии из-за взрывной волны.

Важно! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в ночь на 6 апреля украинским силам удалось поразить не только российский фрегат. По его словам, под прицел дронов попала буровая установка "Сиваш" и причалы, которые отвечают за загрузку российской нефти и нефтепродуктов с целью экспорта.



Военнослужащий отметил, что удары по флоту России являются важными, поскольку уменьшение возможностей врага в Черном море значительно уменьшило бы нагрузку на украинскую ПВО и сократило бы количество ракет, которые враг мог бы применить в атаках против Украины. К примеру, удар по фрегату "Адмирал Макаров" забрал возможность у России нанести комбинированный удар по Украине с помощью ракет "Калибр".

Напомним, предположительно фрегат "Адмирал Макаров" уже был атакован 29 октября 2022 года во временно оккупированном Севастополе. Тогда после взрывов в месте дислокации российского флота возник пожар. Украинская сторона сообщила о поражении по меньшей мере трех кораблей, а СМИ писали, что среди них – "Адмирал Макаров".

