Об этом сообщает Sweden Herald.

Смотрите также В Средиземном море пылает подсанкционный российский танкер, – Reuters

Как Швеция задерживала российский корабль?

Инспекторы береговой охраны поднялись на борт судна для проверки. По словам представителя шведской береговой охраны Маттиаса Линдгольма, корабль, перевозящий зерно, вызвал ряд вопросов у властей. В частности, речь идет об использовании флага, который может не соответствовать реальной стране регистрации судна.

Мы также начали предварительное расследование нарушений Морского закона, поскольку подозреваем отсутствие мореходных качеств у этого судна и что оно не соответствует международным стандартам,

– отметил представитель Береговой охраны.

Линдгольм отметил, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств, включая проверку возможной причастности Caffa к так называемому российскому "теневому флоту". Он подчеркнул, что многие детали относительно судна остаются непонятными и требуют дополнительного расследования.

Швеция задерживает российское судно: смотрите видео

По данным береговой охраны, перед тем корабль прибыл из марокканской Касабланки и заявил курс на Санкт-Петербург, однако в этой информации также есть несоответствия.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин в соцсети Х сообщил, что Caffa находится в санкционном списке Украины. По его словам, структура собственности судна остается неясной, а также существуют подозрения относительно отсутствия обязательного страхования.

Он добавил, что только этим летом корабль сменил российский флаг на гвинейский. Теперь расследование должно установить, соответствует ли это судно всем требованиям для пребывания в шведских водах.

Ранее российское судно задержала Бельгия с Францией