Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Что известно о российских кораблях в Азовском море?
Дмитрий Плетенчук рассказал, что акватория Азовского моря является очень опасной для российского флота. Ведь он находится в зоне попаданий систем вооружения Военно-морских сил.
Там нет никаких носителей, никаких кораблей. В прошлом году (2025 – 24 Канал) они дважды заходили туда на длительное время, но после ударов Сил обороны быстро оттуда ушли,
– заявил представитель.
Однако в этом районе продолжают курсировать суда так называемого "серого флота". Речь идет о российских кораблях, которые ходят только между портами, не заходя в международные порты.
Что известно об ударах по российскому флоту?
СБУ вместе с Силами обороны в ночь на 2 марта атаковали военные объекты в порту "Новороссийск". По данным источников в спецслужбе, был уничтожен морской тральщик "Валентин Пикуль", а малые противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов" получили повреждения. Также поражен радар комплекса С-300 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и часть инфраструктуры нефтяного терминала "Шесхарис".
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что атака по Новороссийску нанесла значительные потери. Было выведено из строя шесть насосов нефтеналивного терминала, повреждены военные корабли, погибли трое моряков, еще 14 ранены. По его словам, это в очередной раз показало, что Россия не может полноценно вернуть свой флот к боевым действиям в Черном море.