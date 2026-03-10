Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Що відомо про російські кораблі в Азовському морі?
Дмитро Плетенчук розповів, що акваторія Азовського моря є дуже небезпечною для російського флоту. Адже він перебуває в зоні влучань систем озброєння Військово-морських сил.
Там немає жодних носіїв, жодних кораблів. Минулого року (2025 – 24 Канал) вони двічі заходили туди на тривалий час, але після ударів Сил оборони швидко звідти пішли,
– заявив речник.
Однак в цьому районі продовжують курсувати судна так званого "сірого флоту". Йдеться про російські кораблі, які ходять лише між портами, не заходячи в міжнародні порти.
Що відомо про удари по російському флоту?
СБУ разом із Силами оборони в ніч на 2 березня атакували військові об'єкти в порту "Новоросійськ". За даними джерел у спецслужбі, було знищено морський тральщик "Валентин Пікуль", а малі протичовнові кораблі "Єйськ" і "Касимов" зазнали пошкоджень. Також уражено радар комплексу С-300 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та частину інфраструктури нафтового термінала "Шесхарис".
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що атака по Новоросійську завдала значних втрат. Було виведено з ладу шість насосів нафтоналивного термінала, пошкоджено військові кораблі, загинули троє моряків, ще 14 поранені. За його словами, це вкотре показало, що Росія не може повноцінно повернути свій флот до бойових дій у Чорному морі.