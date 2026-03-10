Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Що відомо про російські кораблі в Азовському морі?

Дмитро Плетенчук розповів, що акваторія Азовського моря є дуже небезпечною для російського флоту. Адже він перебуває в зоні влучань систем озброєння Військово-морських сил.

Там немає жодних носіїв, жодних кораблів. Минулого року (2025 – 24 Канал) вони двічі заходили туди на тривалий час, але після ударів Сил оборони швидко звідти пішли,

– заявив речник.

Однак в цьому районі продовжують курсувати судна так званого "сірого флоту". Йдеться про російські кораблі, які ходять лише між портами, не заходячи в міжнародні порти.

Що відомо про удари по російському флоту?