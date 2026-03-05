Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил 24 Каналу, что масштабы разрушений являются весьма значительными. Было выведено из строя шесть насосов нефтеналивного терминала.

К теме Дроны массированно атаковали Новороссийск: повреждены по меньшей мере 5 военных кораблей

Кроме того, известно о повреждении военных кораблей. Погибли трое российских моряков Черноморского флота, еще 14 получили ранения.

Почему эта атака важна?

Как подчеркнул Дмитрий Жмайло, Украина в очередной раз доказала, что Черноморский флот России сейчас не способен вернуться на арену боевых действий против нашего государства. Новороссийск – это основная база врага после того, как треть их мощностей была уничтожена украинскими силами.

Оккупанты достраивают соответствующую инфраструктуру на оккупированной территории Грузии, в Абхазии, где в результате строительства возникли конфликты и столкновения с местными. Они планируют дальше эвакуировать свой флот.

Украина не дает возможности россиянам вернуть на еще одну арену, еще одну линию боевого столкновения, которым является Черное море. После наших успехов на линии боевого соприкосновения россияне несколько подкорректировали планы. Вероятнее всего, захват Одессы они отложили на 2027 год. Без морской компоненты невозможно выполнить даже замысел российского командования,

– сказал эксперт.

Поэтому Украина продолжит давление. Это большая программа. Есть надводные, воздушные дроны, пристрелянные позиции. Сейчас наше государство вышло на те темпы производства, чтобы делать массированные атаки по территории России.

Мы сделали дыры в их ПВО. В частности, и во время этой атаки. Было уничтожено радары к системам С-300, которые и имели цель бороться с воздушными целями, которые запустило наше государство. Поэтому эта атака является одной из самых успешных в этом году,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Что известно о последствиях удара?