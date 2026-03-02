Местные жители сообщали о многочисленных взрывах. Об этом пишет телеграм-канал ASTRA.

Что известно об атаке на нефтяной терминал?

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили атаку дронов, отметив, что обломки сбитых беспилотников повредили несколько жилых домов. О других последствиях официально не сообщалось.

Согласно информации аналитиков поврежден нефтеналивной терминал "Шесхарис" / телеграм-канал ASTRA

По данным анализа фото и видео очевидцев, обнародованного СМИ, целью удара мог быть именно нефтеналивной комплекс "Шесхарис" – один из крупнейших стратегических терминалов России, который обеспечивает прием, хранения и отгрузки нефти на танкеры и играет важную роль в экспортной инфраструктуре юга страны.

Ранее объект уже получал повреждения в результате атаки. Украинская сторона официально не подтверждала удар.

